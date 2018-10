PETA roept op om geen melk meer te drinken. Omdat het racistisch is KVDS

22 oktober 2018

14u32 126 Dieren Dierenrechtenorganisatie PETA roept iedereen op om geen melk meer te drinken. Volgens PETA staat melk immers symbool voor de blanke overheersing.

De organisatie verwijst naar nieuwsartikels over aanhangers van extreemrechts die op sociale media een emoji van een glas melk in hun naam verwerken of trots verklaren dat ze “lactosetolerant” zijn. Een symbool voor raciale zuiverheid.

“Extreem geweld”

Volgens PETA is melk echter een drankje van álle overheersers: omdat de zuivelindustrie “extreem geweld” gebruikt op levende wezens. “Net zoals andere zoogdieren produceren koeien alleen tijdens en na de zwangerschap melk”, klinkt het, “dus om de negen maanden worden koeien op melkveebedrijven onder dwang zwanger gemaakt zodat ze melk zouden blijven geven”, klinkt het onomwonden. “De kalfjes worden zo snel mogelijk weggenomen, zodat de koeien snel weer zwanger kunnen worden gemaakt.”





Volgens PETA is het niet natuurlijk om koeienmelk te drinken, omdat die in de eerste plaats voor kalfjes bedoeld is. De organisatie breekt dan ook een lans voor plantaardige melk, zoals soja-, rijst- of amandelmelk. “Met zo veel heerlijke soorten melk die zonder wreedheid gemaakt worden, is het nooit makkelijker geweest om op te staan tegen overheersing”, klinkt het nog.

