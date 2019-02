Persoonlijkheid van honden kan veranderen naarmate ze ouder worden KVDS

26 februari 2019

19u43 0 Dieren Honden hebben net als mensen een persoonlijkheid en stemmingen, die maken dat ze in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageren. Nieuw onderzoek van de Michigan State University heeft ontdekt dat de persoonlijkheid van honden kan veranderen met de tijd.

“Als mensen geconfronteerd worden met grote veranderingen in hun leven, kan hun persoonlijkheid wijzigen”, aldus psychologieprofessor William Chopik, de auteur van de studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Research in Personality. “We hebben ontdekt dat dit bij honden ook het geval is. In grote mate zelfs. We hadden nochtans verwacht dat de persoonlijkheid van honden vrij stabiel zou zijn, omdat ze vaak geen grote veranderingen meemaken in hun leven.”

Wisselwerking

Bij de studie waren meer dan 1.600 honden betrokken. Er waren 50 rassen vertegenwoordigd en de leeftijd van de dieren liep van een paar weken tot 15 jaar. De eigenaars moesten de persoonlijkheid van hun honden beoordelen en vragen beantwoorden over het gedrag van hun viervoeter. Ze moesten ook vragen beantwoorden over hun eigen persoonlijkheid.





“We vonden een wisselwerking op drie grote terreinen”, klinkt het. “Leeftijd en persoonlijkheid van de honden; persoonlijkheidsovereenkomsten tussen mens en hond; en de invloed die de persoonlijkheid van een hond heeft op de kwaliteit van zijn relatie met zijn baasje.”





Zo zouden oudere honden moeilijker te veranderen zijn. “Honden zijn op een leeftijd van 6 jaar best af te richten”, aldus Chopik. “En een trek die maar zelden veranderd met de leeftijd is angstigheid.”

Honden blijken ook op hun baasjes te lijken. Extraverte baasjes vonden dat hun honden actiever en sneller opgewonden waren, terwijl negatievere baasjes hun honden angstiger en minder goed af te richten vonden. Baasjes die zichzelf als aangename mensen beschouwden, vonden dan weer dat hun honden minder angstig waren en minder agressief naar andere mensen en dieren toe.

Baasjes die het meest tevreden waren over hun relatie met hun hond ten slotte, zeiden dat hun honden actief en opgewonden waren en het vatbaarst voor training.

Asiel

Chopik wil nu onderzoeken in welke mate de omgeving die een baasje biedt, een invloed heeft op het gedrag van honden. “Stel: je adopteert een hond uit een asiel”, zegt hij. “Bepaalde trekken van het dier zullen biologisch zijn en niet te veranderen. Maar in een nieuwe omgeving waar de hond graag wordt gezien, zou hij wel rustiger en socialer kunnen worden. Nu we weten dat de persoonlijkheid van honden kan veranderen, willen we ook te weten komen waarom honden handelen zoals ze handelen en veranderen zoals ze veranderen.”