Pechhond Doris belandde vier keer in zes jaar tijd in het asiel. Heeft ze nu eindelijk haar thuis gevonden?

07 januari 2020

14u10

Bron: Metro.uk.com 1 Dieren Hond Doris, 13 jaar oud, heeft niet bepaald een gemakkelijk leventje gehad. Over een periode van zes jaar tijd belandde de viervoeter liefst vier keer terug in het asiel waar ze in 2013 was achtergelaten door haar eerste baas. Een aaneenschakeling van pech zorgde ervoor dat ze telkens weer opnieuw afscheid moest nemen van nieuwe baasjes. Nu is Doris opnieuw geadopteerd. Het asiel hoopt dat de lieve bejaarde hond nu eindelijk écht van haar oude dag zal kunnen genieten.

Three cheers for Doris ❤️👏 https://t.co/cnBJuOpXy4 Metro(@ MetroUK) link

Doris is een beetje een Britse beroemdheid geworden. Ze staat bekend als ‘de meest eenzame hond van het Verenigd Koninkrijk’. Op een winteravond in 2013 werd Doris door haar oorspronkelijke baasje achtergelaten voor het asiel in Liverpool. In een veel te kleine kooi werd ze er ‘s nachts gedumpt, medewerkers troffen haar aan. Na een maand werd ze geadopteerd door een familie, maar dat bleek geen goede match. Doris had nood aan een rustige omgeving, het gezin had jonge kinderen. Een enkeltje terug naar het asiel dan maar.

Wachten

Drie maanden later werd Doris opnieuw geadopteerd, deze keer door een gepensioneerd koppel. Vijf maanden later stierf de man des huizes, de weduwe kon helaas niet alleen voor Doris zorgen. En dus werd zij opnieuw afgezet bij het asiel. Daar zat Doris vervolgens bijna een jaar lang te wachten op een nieuwe familie. Het Freshfields Rescue Centre lanceerde na een tijdje een emotionele oproep. “Doris terug moeten aannemen, brak onze harten”, legt Dawn Hurst van de opvang uit. “Ze heeft helemaal niks verkeerd gedaan, maar had gewoon echt pech. Ze is zo’n lief en braaf dier.”

Uiteindelijk werd Doris geadopteerd, en het leek een succesverhaal. Vier jaar lang leefde Doris bij een vriendelijke eenzame man die haar doodgraag zag. Maar onlangs werd haar baas terminaal ziek. Zo ziek dat hij niet meer voor haar kon zorgen. En dus belandde Doris alweer in het asiel. Vlak voor kerst.

De opvang lanceerde vorige maand opnieuw een oproep tot adoptie. Wie zou de inmiddels 13-jarige Doris aan een thuis kunnen helpen? Ze had een kerstmirakel nodig. Gisteren maakte het asiel bekend dat de hond met succes kon gekoppeld worden aan een dierenvriend uit de buurt die ook veel ervaring heeft met het verzorgen van geredde honden. Dat zal nodig zijn, Doris is verward en triest. Hopelijk brengt 2020 beterschap.

“Het nieuwe baasje van Doris las haar verhaal en wist meteen dat zij haar een goede thuis zou kunnen bieden", klinkt het bij het asiel. “Zij had vroeger ook al een hond van het ras Lurcher en weet dus wat voor fantastische honden het zijn. Doris zal niet ver hiervandaan wonen, dus we kunnen contact blijven houden. We wensen haar en haar nieuwe ‘mama’ een leven vol liefde en geluk.”