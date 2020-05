Passagier dumpt hond in prullenbak op Schiphol omdat die hotel niet in mag Sebastiaan Quekel

26 mei 2020

00u08

Bron: AD.nl 0 Dieren Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben vanmiddag een levend hondje in een prullenbak op Schiphol aangetroffen. Het beestje, een yorkshireterriër, was daar bewust door de eigenaar achtergelaten. Dat deed hij omdat het dier niet zou zijn toegelaten bij het hotel achter de paspoortcontrole.

Volgens de marechaussee gaat het om een donkerbruine yorkshireterriër. Deze hond staat bekend om zijn levendige en speelse karakter en wordt dan ook gerekend tot de gezelschapshonden.

Dierenbescherming

De medewerkers van de Brigade Grensbewaking konden de eigenaar van het dier opsporen aan de hand van camerabeelden op het vliegveld. De man, een passagier die op doorreis was, kon kiezen voor een boete van 1500 euro óf het afstand doen van het dier. Hij koos voor de laatste optie en nam de kosten voor het asiel voor eigen rekening.



De hond is inmiddels overgedragen aan de Dierenbescherming. Op de Instagram-pagina van de Koninklijke Marechaussee, waar een foto van het dier is geplaatst, regent het verontwaardigde reacties. Veel lezers zijn woest op de eigenaar. Een enkeling laat zelfs weten de hond graag te willen adopteren.

De Marechaussee spreekt van een bijzonder voorval. “Dit was zeker geen alledaagse melding, nee. We zijn blij dat de Dierenbescherming zich over het hondje heeft ontfermd”, laat een woordvoerder weten.