Pasgeboren olifantje in Nederlandse Zoo overleden na aanval van moeder Ivar Penris

24 januari 2018

15u01

Een Afrikaans olifantje dat zaterdag werd geboren in Ouwehands Dierenpark in het Nederlandse Rhenen, is maandagavond volkomen onverwacht overleden.

De geboorte van het olifantje was het resultaat van een jarenlange voorbereiding, stelt het dierenpark. Olifant Duna werd drachtig na drie pogingen met kunstmatige inseminatie verspreid over twee jaar, uitgevoerd door een gespecialiseerd team. De laatste poging in april 2016 bleek succesvol. Zaterdag beviel de moeder, na een draagtijd van 640 dagen, van een kerngezonde dochter.

Gebroken rug

Nadat de moeder in eerste instantie goed voor haar jong zorgde, veranderde haar houding maandagavond radicaal: zonder zichtbare aanleiding viel zij haar eigen jong aan. De aanwezige verzorgers waren machteloos. Zij konden het olifantje niet in bescherming nemen tegen haar agressieve moeder, die 3.000 kilo weegt. Het jong eindigde met een gebroken rug en daardoor een dwarslaesie van het ruggenmerg, waardoor euthanasie de enige optie was.

Afrikaanse olifanten staan erom bekend dat zij onvoorspelbaar kunnen zijn. De eerste dagen na de geboorte van een Afrikaans olifantje zijn daarom altijd spannend. Om die reden besloot Ouwehands Dierenpark het blijde nieuws later deze week wereldkundig te maken.