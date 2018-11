Parijse politie treft leeuwenwelpje aan in Lamborghini op de Champs-Elysées IB

13 november 2018

03u29

Bron: Belga, BFMTV.com 0 Dieren Aan boord van een Lamborghini heeft de politie tijdens een routinecontrole gisterenavond een leeuwenwelpje aangetroffen op de Champs-Elysées in Parijs. Dat meldt de politie.

Rond acht uur ’s avonds ontdekte de politie tijdens een routinecontrole op de Champs-Elysées een leeuwenwelpje dat verstopt zat in een gehuurde Lamborghini. De chauffeur van de wagen werd in hechtenis genomen en de welp werd naar een dierenopvangcentrum overgebracht.

Ce soir la Fondation #30millionsdamis a pris en charge un lionceau, saisi par les forces de Police à Paris sur les Champs-Élysées à bord d’une voiture sportive de luxe. L’individu qui se trouvait au volant du bolide a été placé en garde à vue. pic.twitter.com/VnIQ529YUo 30 Millions d'Amis(@ 30millionsdamis) link

Enkele dagen geleden werd er nog een leeuwenwelpje gevonden in een garage in Marseille en vorige maand nog werd een 30-jarige man gearresteerd nadat in zijn appartement in een Parijse buitenwijk een leeuwenwelp werd aangetroffen. De politie kwam hem op het spoor toen de verdachte het dier probeerde te verkopen.

Begin oktober vond een hardloper nog een leeuwenwelp in Tienhoven in de Nederlandse provincie Utrecht. Dat welpje werd vermoedelijk door een Belg in een Nederlands weiland achtergelaten.

