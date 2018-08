Papegaaien krijgen ook wel eens het schaamrood op de wangen AV

23 augustus 2018

11u42

Bron: Gizmodo 0 Dieren Begin jij ook vaak te blozen? Wel, je bent niet alleen. Uit een nieuwe studie blijkt dat blauwgele ara's ook wel eens het schaamrood op de wangen krijgen. De exacte reden waarom, is nog niet helemaal duidelijk.

Mensen die vaak met ara's omgaan of er thuis eentje hebben, merkten het waarschijnlijk al op: de kop van de vogel kleurt soms lichtroze wanneer je tegen het dier praat.

Aline Bertin, één van de onderzoekers en etholoog - dat is iemand die het gedrag van dieren bestudeert - aan de universiteit van Tours in Frankrijk, hoorde via een dierentuinmedewerker voor het eerst over blozende ara's. Bertin en haar verbaasde collega's wilden weten waarom de vogels blozen en zetten dus een experiment op poten.

Ze observeerden vijf blauwgele ara's die in gevangenschap werden geboren in een Franse dierentuin. Ze bekeken hoe de vogels reageerden wanneer hun vaste verzorger naar hen keek of met hen praatte, maar bestudeerden ook wat er gebeurde als de verzorgers de vogels negeerden terwijl de ara's in de buurt waren.

Slimme dieren

Wanneer de verzorgers communiceerden met de blauwgele ara's, begonnen de dieren te blozen en zetten ze hun veren op. Het feit dat ze blozen, hoeft eigenlijk niet te verbazen. Ara's zijn namelijk waanzinnig slimme en emotioneel hoogontwikkelde dieren. Ze kunnen bijvoorbeeld tellen, optellen en aftrekken en hun eigen 'werktuigen' maken.

De dieren werden eerder vooral bestudeerd omwille van hun intelligentie en vocale communicatiecapaciteiten. "Maar er is veel minder bekend over hun subjectieve gevoelens en vermogen om emoties uit te drukken", aldus Bertin.

Agressie of seksuele aantrekking

Waarom de ara's precies blozen, is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel vaststaat is dat andere vogels ook blozen, en daarvoor zijn verschillende redenen. Wanneer gieren blozen, is dat een teken van agressie en maak je je best zo snel mogelijk uit de voeten. De kuifcaracara bloost dan weer wanneer hij opgewonden of gestrest is.

"Als het gaat om een agressieve reactie van de vogels, dan moeten mensen daarvoor gewaarschuwd worden", aldus papegaaienexpert Irene Pepperberg. "Als de vogels de verzorgers zien als seksuele objecten, is dat dan weer slecht voor hun eigen voortplanting. Daardoor zouden ze bijvoorbeeld niet met andere vogels willen paren."