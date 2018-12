Papegaai probeert eten te bestelling via spraakbesturingssoftware Arne Adriaenssens

16 december 2018

16u49

Nu iedereen met smartphones en slimme horloges aan het internet gekoppeld is en ook onze thermostaat stilaan kan surfen, is het tijd dat ook dieren het wereldwijde web kunnen betreden. Althans dat is hoe deze grijze roodstaartpapegaai Rocco erover denkt. Zijn nieuwe beste vriend is namelijk een computer.

Er is veel veranderd in het leven van Rocco dit jaar. Enkele maanden geleden werd de papegaai uit het dierenasiel waar hij verbleef gezet omdat hij te vulgair praatte. Zijn voormalige baasje leerde de vogel een arsenaal aan scheldwoorden en schunnige taal aan die hij maar al te graag blijft herhalen. Dit tot grote ergernis van de werknemers van het asiel.

De Britse Marion Wischnewski had echter wel een boontje voor de scheldende papegaai en nam hem in huis. Aangezien de vrouw buitenshuis werkt is de vogel daar wel heel de dag alleen. Toch vond Rocco al snel een nieuw speeltje om zijn dag mee om te krijgen: een Amazon Alexa. Een kleine computer met spraakbesturing die maar al te graag dingen voor je opzoekt of bestelt op het internet.

Sindsdien stopt de vogel amper met praten tegen het toestel. Tot wel 40 keer per dag gaat hij ermee in gesprek. Hij laat zijn lievelingsliedjes afspelen, vertelt moppen en probeert zelf eten te bestellen. Hij trachtte al aardbeien en ijs te laten leveren. Eén keer bestelde hij zelfs een waterkoker. Door de slimme stemherkenning van Alexa worden al zijn bestellingen gelukkige wel tegengehouden.

Naast de Alexa is Rocco ook uiterst geintersseerd in de algemene geluiden van het huis. Hij kan ondertussen al verschillende beltonen reproduceren, net als de ‘biep’ van de microgolfoven en het gekraak van de koelkastdeur. “Soms imiteert hij het geluid van ijskar of een voorbijrijdende truck zo luid en realistisch dat het lijkt alsof ze door je woonkamer rijden”, zegt Wischnewski lachend.

POLLY WANTS, POLLY GETS | #Rocco, an African grey #parrot, #chats with #Alexa 30-40 times a day — learning knock-knock jokes, playing music (loves #KingsOfLeon and #FooFighters), and #ordering fruit, ice cream, raisins, a kite, other #birdbrain stuff.https://t.co/y12PXHkVrb pic.twitter.com/8TZNVFNjsD Michael Linder(@ michaellinder) link