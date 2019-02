Papegaai (51) van Pippi Langkous overleden in armen van dierentuindirecteur HA

24 februari 2019

12u04

Bron: ANP, DPA 0 Dieren Triest nieuws uit Duitsland, daar is gisteren de oude papegaai van Pippi Langkous overleden. Douglas, die in de film ‘Pippi in Taka-Tukaland’ de rol van Pippi's papegaai Rosalinda speelt, is 51 jaar geworden.

De dierentuin van Karslruhe bracht het overlijdensbericht vandaag naar buiten. Volgens de zoo overleed de vogel gisteren in de armen van directeur Matthias Reinschmidt als gevolg van zijn zeer hoge leeftijd.

De vogel kroop in 1970 in de huid van Rosalinda voor de film ‘Pippi in Taka-Tukaland’. In werkelijkheid was de vogel een mannetje dat naar de naam Douglas luisterde.



De papegaai heeft jaren in het Zweedse Malmö gewoond en verhuisde drie jaar geleden naar de Duitse dierentuin.