Pandatweeling geboren in Pairi Daiza Redactie

09 augustus 2019

08u38 190 Dieren In Pairi Daiza zijn gisteren twee reuzenpanda’s geboren: een tweeling. Het is de tweede (en derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en bij uitbreiding in de Benelux) sinds die van Tian Bao op 2 juni 2016.

De geboorte van een tweeling is niet zo uitzonderlijk bij reuzenpanda’s, maar houdt ook risico’s in. Vaak laten pandamoeders een boreling in de steek, omdat ze maar voor één jong tegelijk kan zorgen. Volgens Pairi Daiza verkeren beide babypanda’s echter in goede gezondheid, “net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao”.

“We hebben vandaag fe-no-me-naal nieuws voor jullie”, klinkt het in een bericht op Facebook. “Onze vrouwelijke reuzenpanda Hao Hao heeft gisteren namelijk het leven geschonken aan twee kleintjes: een tweeling.”

“Dit is een nieuwe hoop voor de preservatie van deze kwetsbare soort”, klinkt het verder. Volgens Pairi Daiza zijn al elf reuzenpanda’s die in gevangenschap geboren werden met succes weer vrijgelaten in de natuur. Negen van hen zijn vandaag nog in leven.

Pairi Daiza organiseert om 11 uur een persconferentie waarbij het dierenpark meer informatie zal geven.

