Pandatweeling geboren in Pairi Daiza Redactie

09 augustus 2019

08u38 0

In Pairi Daiza zijn gisteren twee reuzenpanda’s geboren: een tweeling. Het is de tweede (en derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en bij uitbreiding in de Benelux) sinds die van Tian Bao op 2 juni 2016.

Straks meer