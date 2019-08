Pandatweeling geboren in Pairi Daiza: “Een jongen en een meisje” SPS TTR FT

09 augustus 2019

08u38 356 Dieren In Pairi Daiza zijn gisteren twee reuzenpanda’s geboren: een tweeling. Het is de tweede (en derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en bij uitbreiding in de Benelux) sinds die van Tian Bao op 2 juni 2016. Tijdens de persconferentie onthulde de ambassadeur van China dat het om een jongetje en een meisje gaat.

Pairi Daiza maakte in april bekend dat reuzenpanda Hao Hao geïnsemineerd was. De verzorgers hadden vermoedens dat Hao Hao zwanger was, maar waren dit nooit helemaal zeker. Vandaag volgde het heuglijke nieuws. “We hebben fe-no-me-naal nieuws voor jullie”, berichtte Pairi Daiza op Facebook. “Onze vrouwelijke reuzenpanda Hao Hao heeft gisteren namelijk het leven geschonken aan twee kleintjes: een tweeling.”

Het dierenpark deelde mee dat het om een jongen en een meisje gaat. Tim Bouts, zoölogisch directeur van Pairi Daiza, gaf meer uitleg over de geboorte van de tweeling. “Woensdag hebben we gezien dat de hormonen veranderden, en dat was de laatste rechte lijn. We hebben de wacht gehouden tijdens de nacht”, aldus Bouts. De weeën begonnen gisteren om 9 uur. De jongen kwam eerst ter wereld om 13.26 uur, enkele uren later volgde het meisje. Na 1,5 uur haalden de verzorgers het pandajong weg voor onderzoek. “Daar zagen we dat het een mooi jongetje was. Hij woog 160 gram.”

“De moeder begon bamboe te eten nadat ze beviel van het jongetje. We dachten niet dat er nog een jong zou komen. Totdat Hao Hao enkele uren later nog beviel van een meisje. We zagen een klein roze hoofdje verschijnen”, klonk het tijdens de persconferentie.

Goede gezondheid

De geboorte van een tweeling is niet zo uitzonderlijk bij reuzenpanda’s, maar houdt wel risico’s in. Vaak laten pandamoeders een boreling in de steek, omdat ze maar voor één jong tegelijk kan zorgen. Volgens Pairi Daiza verkeren beide babypanda’s echter in goede gezondheid, “net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao”.

Voorlopig worden de jongen ‘babyboy’ en ‘babygirl’ genoemd, in afwachting van twee Chinese namen. Ze worden wellicht pas na twee maanden getoond aan het publiek

Pandavrouwtjes zijn slechts enkele dagen per jaar vruchtbaar. De hormoonwaarden van zwangere pandavrouwtjes verschillen niet van die van andere vrouwtjes. Bovendien is de foetus niet altijd zichtbaar op een echo. Het park zei dat ze pas drie weken voor de geboorte van de babypanda kunnen weten of een reuzenpanda zwanger is.

Kwetsbaar

“Dit is een nieuwe hoop voor de preservatie van deze kwetsbare soort”, klinkt het verder. Volgens Pairi Daiza zijn al elf reuzenpanda’s die in gevangenschap geboren werden met succes weer vrijgelaten in de natuur. Negen van hen zijn vandaag nog in leven.

Normaal gezien overleeft een pandatweeling nooit in het wild, aldus het dierenpark. “Maar in gevangenschap hebben we de luxe om beide jongen te laten overleven”, zegt Bouts. Ze zullen dus afwisselend bij de moeder geplaatst worden.

“Onze verzorgers nemen de melk van Hao Hao en zorgen dat de baby drinkt. De eerste dag is het meisje bij de mama gebleven. Nu laten we Hao Hao even rusten en zijn de twee panda’s in de couveuse. In een volgende stap zullen we het jongetje bij Hao Hao zetten.”

“Nationale schat”

De ambassadeur van China reageerde enthousiast op de geboorte van de tweeling. “Panda’s zijn onze nationale schat. Ik wil de zoo feliciteren, er is hier enorm werk verricht. Het gaat om een jongen en een meisje, dat is zeer zeldzaam. En het is ook de eerste geboorte van panda’s dit jaar buiten China”, zei hij tijdens de persconferentie deze ochtend.

Eric Domb, de directeur van Pairi Daiza, benadrukt dat de geboorte “ongelooflijk” is. Volgens hem heeft de geboortedatum van de tweeling een speciale betekenis. “Symbolen zijn heel belangrijk voor de Chinezen en 8/08 betekent een groot geluk voor de Chinezen. Misschien is het toeval, maar waarschijnlijk is het een teken”, aldus Domb.

