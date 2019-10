Panda Tian Bao toont acrobatisch kunstje in Pairi Daiza ttr

05 oktober 2019

Een kungfu panda met acrobatisch talent? Het klinkt als iets wat enkel in animatiefilms voorkomt, maar panda Tian Bao bewijst het tegendeel in Pairi Daiza. Het dierenpark heeft een foto gedeeld van het 3-jarige mannetje dat duidelijk geniet van het speelgoed in zijn verblijf, zo’n 900 vierkante meter groot. Het speelse dier verveelt zich niet zonder zijn ouders Hao Hao en Xing Hui.