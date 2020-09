Paleontologen ontdekken 18 miljoen jaar oude potvis met puntige snuit jv

22 september 2020

13u20

Bron: belga 8 Dieren De potvissen die vandaag in de wateren op onze planeet leven hebben een stompe snuit waarmee ze zich "zuigvoeden", maar een internationaal team van paleontologen heeft in Peru een 18 miljoen jaar oude potvis met een puntige snuit opgegraven. Het gaat om een van de oudste potvissen die ooit beschreven werd. De vondst biedt meer inzicht in de evolutie van balein- en tandwalvissen.

Deze nieuwe soort, de Rhaphicetus valenciae, leefde tussen 18 en 19 miljoen jaar geleden in de Stille Oceaan bij het huidige Peru en was ongeveer 5 meter lang. Zijn extreem lange snuit en smalle, gepunte tanden in zowel boven -als onderkaak vielen meteen op bij de onderzoekers.

"We vermoeden dat het dier daarmee relatief kleine en vinnige prooien kon grijpen in ondiepe wateren en ze met de smalle punttandjes naar binnen speelde, om ze daarna relatief intact door te slikken", zegt paleontoloog Olivier Lambert van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.



De potvis werd in 2016 opgegraven in het Pisco Basin in het zuiden van Peru, een woestijn waar door erosie heel wat walvisfossielen bloot komen te liggen. De opgegraven schedel, de gehoorbeenderen, kaakbenen, wervels, borstbeen en ribben van het dier bleven heel goed bewaard. Deze heel vroege potvis geeft mogelijk een goed beeld van hoe de gemeenschappelijke voorouder van alle potvissen eruitzag. En die verschilt dus behoorlijk van de soorten die vandaag nog leven: de potvis, de dwergpotvis en de kleinste potvis.