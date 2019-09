Pakkend beeld: mama koala beschermt haar baby tegen oprukkende bosbranden KVE

08 september 2019

18u17

Bron: ABC News, Beaudesert Times 418 Dieren Al enkele dagen wordt de outback van Queensland geteisterd door branden. Huizen gaan in vlammen op en ook het wildleven wordt niet gespaard. Maar tussen alle ellende is er ook een verhaal met een happy end. De brandweer trof een koala mama aan die haar baby heeft kunnen behoeden voor het vuur. Een foto van het aandoenlijke duo gaat nu viraal.

Meer dan twintig woningen en een populaire historische ecolodge zijn vernield door bosbranden in het oosten van Australië. De bosbranden woeden al voor de derde dag op rij.

Brandweerlieden bekampen de talrijke brandhaarden met man en macht, maar hebben niet kunnen verhinderen dat al duizenden hectare in vlammen opging. Tussen al dat vuur hebben ze ook een bijzondere ontdekking gedaan in de buurt van Canungra. Ze vonden een koala mama in een afgebrand gebied.

Het dier was verbrand aan rug en oren en zat op een nog smeulende boomstam. In niemandsland en alleen op de wereld, zo leek het wel. Maar de mama was niet alleen. In haar armen hield ze krampachtig een baby vast. Het kleintje was gezond en wel dankzij haar moedige mama. Ondanks de pijn van haar eigen verwondingen had de koala mama haar spruit nooit losgelaten en behoed voor de dood. Een hele krachttoer die ontroert.

“Alles rondom hen was compleet afgebrand”, vertelde brandweerman Peter Waugh. “De koala mama heeft haar kleintje beschermd en gered”.

De beide dieren werden naar een dierenkliniek overgebracht. Daar kunnen ze bekomen van hun hachelijke avontuur.