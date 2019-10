Pairi Daiza zoekt namen voor babypanda’s en iedereen mag meebeslissen KVDS

29 oktober 2019

10u43 12 Dieren Pairi Daiza is op zoek naar namen voor de schattige babypanda’s die er op 8 augustus geboren werden en roept daarbij de hulp in van het publiek. Het dierenpark maakte een shortlist met mogelijkheden en iedereen kan vanaf nu stemmen op de namen die hij of zij het leukste vindt.

Baby Girl en Baby Boy heten de kleintjes van papa Xing Hui (‘stralende ster’) en mama Hao Hao (‘de zachtaardige’) voorlopig, maar daar komt binnenkort dus verandering in. Op Facebook lanceerde Pairi Daiza dinsdag een campagne die aan iedereen hulp vraagt bij het kiezen van een definitieve naam voor de dieren. Naar aloude Chinese traditie zal die definitieve naam onthuld worden op de dag dat de panda’s precies 100 dagen oud worden, op zaterdag 16 november.

En er is wel wat keuze, zo is te zien op een speciale website die het dierenpark online zette. Zo kan je ervoor kiezen om een duo-naam te geven aan de dieren (namen die verband houden met elkaar) of hen elk van een aparte naam te voorzien (namen die los staan van elkaar). De shortlist werd opgesteld door het team van panda-experts in Pairi Daiza en de Chinese ambassade van België.

Bij de duo-namen is er keuze uit

- Bao Di (‘kleine broer van Tian Bao’) en Bao Mei (‘kleine zus van Tian Bao’) en

- Long Long (‘draak’ voor Baby Boy) en Feng Feng (‘Feniks’ voor Baby Girl)

Tian Bao (‘schat van de hemel’) is het 3-jarig broertje van de tweeling, die ook in Pairi Daiza woont. Hij was de allereerste babypanda die geboren werd in Pairi Daiza.

Bij de aparte namen kan je kiezen tussen

- Tian Yu (‘intelligente schoonheid van de hemel’)

- Tian Xiang (‘parfum van de hemel’)

- Tian Yi (‘vreugde van de hemel’) en

- Ruan Ruan (‘zachtaardig meisje’) voor Baby Girl

en

- Tian Jiao (‘fierheid van de hemel’)

- Tian You (‘zegen van de hemel’) en

- Hao Yun (‘veel geluk’) voor Baby Boy.

Wil je mee beslissen? Stemmen kan via deze link.