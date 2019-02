Pairi Daiza verwelkomt eerste wolvenroedel, en jullie mogen de namen van de welpjes kiezen avh

21 februari 2019

09u59 0 Dieren Pairi Daiza heeft er een familie van zes Canadese wolven bij, meldt het dierenpark. De wolvenfamilie zal dit jaar het nieuwe parkgebied ‘The Last Frontier’ onveilig maken. Pairi Daiza doet trouwens een beroep op het publiek om de namen van de vier welpjes te kiezen.

De wolvenfamilie bestaat uit de 2-jarige wolvin Nita en de 3-jarige wolf Nanouk en hun vier welpjes. Alle zes verkeren ze in goede gezondheid. De wolven zullen te bewonderen zijn in het nieuwe gebied The Last Frontier, dat nog volop in aanbouw is. Daar zullen ze hun plaats krijgen samen met Europese bruine beren – die ook al in het park aangekomen zijn -, Amerikaanse zwarte beren, Europese grijze wolven, poema’s, elanden, damherten en bevers.

Om de vier welpen een naam te geven doet Pairi Daiza een beroep op het publiek. Jullie kunnen hier zelf stemmen op een selectie van tien namen.