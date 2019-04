Pairi Daiza verwelkomt babyluiaard bvb

13 april 2019

16u54

Bron: Pairi Daiza 3 Dieren In het dierenpark Pairi Daiza is gisteravond een luiaard geboren. De voorbije winter stelden de verzorgers vast dat twee luiaards vaak naast elkaar in de bomen hingen. Dat komt zelden voor omdat het dieren zijn die meestal alleen leven. De hoop van de verzorgers werd gisteren waarheid, toen één van hen een jong bij zich bleek te hebben.

De luiaards kunnen niet sneller bewegen dan twee en een halve meter per minuut en verblijven het gros van de tijd hoog in de boomkruinen van de tropische serre in het dierenpark in de provincie Henegouwen.

Het mannetje Flash (6) is de trotse vader en vrouwtje Laya (5) de trotse moeder. Beide luiaards verblijven sinds maart 2015 in het park. Om het geslacht van de babyluiaard te bepalen is het nu nog te vroeg. Bovendien zijn de eerste dagen na de geboorte voor een kleine luiaard – zoals bij zovele diersoorten – bijzonder cruciaal. De verzorgers zullen de komende dagen een extra oogje in het zeil houden opdat alles goed verloopt.

De luiaard bevindt zich hoog en droog in de bomen in het gezelschap van moeder Laya.