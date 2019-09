Pairi Daiza pakt uit met nieuwe zeeleeuw SVM

26 september 2019

18u18

Bron: Belga 0 Dieren Pairi Daiza stelt voortaan een nieuwe Stellerzeeleeuw tentoon. Dat meldt het dierenpark via Facebook. Mirai (8) weegt zeshonderd kilo.

De Stellerzeeleeuwen zijn de grootste soort uit de familie van oorrobben. Hun natuurlijke habitat is de Noordelijke Grote Oceaan, langs de rotskusten van Hokkaido, de Koerilen, Kamtsjatka, tot Alaska en helemaal zuidwaarts tot Californië. Er blijven naar schatting nog zo’n 160.000 exemplaren over. Ze worden normaal 2,5 tot 3,25 meter groot en 300 tot 1.100 kilo dik.

Pairi Daiza had al twee wijfjes, Kiska en Icy. Daar komt nu dus Mirai bij. Ze zullen te zien zijn in het grote bekken van het gebied The Last Frontier.