Pairi Daiza heeft slecht nieuws: babygibbon ligt dood in kooi FT

01 juli 2018

20u04 0 Dieren Opnieuw komt een dierentuin in ons land met slecht nieuws. Pairi Daiza heeft via Facebook laten weten dat Kawaii, een goudwanggibbon die enkele weken geleden geboren werd, deze ochtend door de verzorgers dood werd aangetroffen in zijn kooi.

"Hij lag naast zijn mama Okki", klinkt het in het bericht. "Wij denken dat de baby het leven liet toen hij met haar aan het spelen was. Een dramatisch ongeval, dat ook in het wild kan gebeuren." Voor de verzorgers is het een moeilijk moment, meldt het dierenpark nog. "Zij waren best al gehecht aan dit schattige kleintje." Okki (7 jaar) en Benjamin (8 jaar), de ouders van Kawaii, stellen het ondanks alles goed. De twee goudwanggibbons kwamen in juli vorig jaar aan vanuit Arcachon (Frankrijk) en Arnhem (Nederland).

Goudwanggibbons zijn uiterst lenige mensapen die al jaren met uitsterven bedreigd zijn door ontbossing in Azië. Daar worden de dieren vaak ook verhandeld om nadien als huisdier dienst te doen.