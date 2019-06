Pairi Daiza gaat vijftig Spix’ ara’s uitzetten in Brazilië mvdb

14 juni 2019

10u25

Bron: Pairi Daiza 0 Dieren Pairi Daiza gaat vijftig Spix’ ara’s voor het einde van 2019 vrijlaten in de Caatinga-woestijn in Brazilië, hun natuurlijke habitat, meldt het Henegouwse dierenpark in een persbericht. De iconische blauwe papegaaiensoort bekend van de animatiefilm ‘Rio’ is in het wild uitgestorven. Een delegatie van Pairi Daiza Foundation sloot vorige week in het Zuid-Amerikaanse land een overeenkomst met de Braziliaanse regering.

Het dierenpark en partner Jurong Bird Park (Singapore) financieren in de Caatinga-regio mee de bouw van een zogenoemd Release Centre. Dit wordt opgetrokken te midden van een afgebakend en herbeplant gebied van duizenden hectares, waar een veilige toekomst voor de vrijgelaten vogels mogelijk is.



In het dierenpark zelf, bouwt Pairi Daiza intussen voort aan een hypermodern kweekcentrum voor bedreigde vogelsoorten, een investering van drie miljoen euro. Het kweekcentrum moet toelaten dat koppeltjes Spix’ ara’s zich in de allerbeste omstandigheden kunnen voortplanten. Om de populatie terug op orde te krijgen, zal elk ara-jongen dat de komende jaren in het park ter wereld komt, op termijn worden overgebracht naar Brazilië.



Nog voor 2020 zullen zo de eerste vijftig Spix’ ara's vanuit Berlijn met een cargo-vliegtuig naar Brazilië worden overgevlogen.