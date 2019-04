Pairi Daiza bestaat 25 jaar (en pakt uit met enkele nieuwigheden) adv

04 april 2019

12u48

Bron: belga 0 Dieren Dierenpark Pairi Daiza opent zaterdag de deuren voor het 25ste seizoen. Het park kreeg voor dit jaar de onderscheiding van ‘Beste Dierentuin van Europa’ van de jury van de ‘Diamond ThemePark Awards’ en pakt dit jaar uit met enkele nieuwigheden. Zo zullen bezoekers voor het eerst hotelkamers en lodges te midden van de dieren kunnen boeken. Daarnaast is het park ook voor het eerst open in de winter.

Dit seizoen kunnen bezoekers van Pairi Daiza tientallen pasgeboren dieren leren kennen, zoals Malee, een Aziatische olifant die op 26 februari geboren werd. Het was al de derde keer dat in Pairi Daiza een olifantje gezond ter wereld kwam. De kudde olifanten in Pairi Daiza is met 21 dieren de grootste van Europa, en bestaat uit 19 Aziatische en 2 Afrikaanse olifanten.

Vanaf zaterdag zal ook baby-orang-oetan Sungai te zien zijn. Hij werd geboren vlak voor het einde van seizoen 2018. De Sumatraanse orang-oetan is een bijzonder intelligent dier, maar verkeert in de natuur in groot gevaar. Er zijn slechts een paar duizend dieren meer over in hun natuurlijke habitat. Pairi Daiza neemt actief deel aan het Europese kweekprogramma EEP.

Een première voor het nieuwe sieizoen is dat Pairi Daiza ook open zal zijn van 14 december tot 5 januari 2020. Deze openingsperiode komt boven op de klassieke opening van 6 april tot 11 november.

