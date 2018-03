Paaskuikens staan op kadavers van soortgenoten in Aveve mvdb

31 maart 2018

22u34

Bron: Het Nieuwsblad 237 Dieren Een video waarop te zien is hoe te koop aangeboden paaskuikentjes in een bak op platgetrapte kadavers van hun overleden soortgenoten staan, brengt winkelketen Aveve in verlegenheid. Een sympathisante van De Ark Van Pollare, een vzw die zich inzet voor achtergelaten weide-dieren, filmde vrijdag de bewuste beelden in een Oost-Vlaams Aveve-filiaal en stelde naar eigen zeggen gelijkaardige taferelen vast in drie andere filialen, zo meldt Het Nieuwsblad.

We zijn net op de hoogte gebracht van de beelden van de kuikens en zijn geschrokken. We zoeken momenteel uit wat er precies gebeurd is en houden jullie op de hoogte! Dierenwelzijn is onze absolute prioriteit! AVEVE(@ AVEVE) link

Aveve zegt geschrokken te zijn van de beelden en kondigde via de sociale media aan uit te zoeken wat er precies gebeurd is. "Dierenwelzijn is onze absolute prioriteit!", luidt het in een tweet. Volgens de winkelketen waren er 's nachts enkele kuikens overleden en werd dit bij het opengaan van de winkel meteen opgemerkt door de winkelverantwoordelijke en klanten. Aveve zegt alles in het werk te stellen om dit in de toekomst te vermijden. Hans Lenvain van De Ark Van Pollare stelt dat Aveve de winkeliers weinig tot niets voorziet om de kuikens correct te huisvesten.

Is paaskuikens te koop aanbieden wel verantwoord? "Een dier impulsief aankopen is toch echt niet meer ietsvan deze tijd", zucht Lenvain in Het Nieuwsblad. Elk jaar wordt zijn vereniging acht weken na Pasen overstelpt met telefoontjes van bellers die vragen om hun overgroeide paaskuikentjes en haantjes op te vangen. De medewerkers van De Ark doen wat ze kunnen, maar kunnen onmogelijk alle ongewenste paaskuikentjes opvangen.

WAARSCHUWING: ONDERSTAANDE VIDEO BEVAT BEELDEN DIE SCHOKKEND KUNNEN OVERKOMEN