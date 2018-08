Paardenbeul van Brecht slaat weer toe: merrie bezwijkt na zware mishandeling Kristof De Cnodder

04 augustus 2018

23u02

Bron: eigen berichtgeving 0 Dieren In Brecht heeft een dierenbeul in de nacht van vrijdag op zaterdag een paard gefolterd, waarna het dier in de loop van de dag bezweek aan haar verwondingen.

Paardenliefhebster Martine Saeys zag vanochtend haar 20-jarige Friese merrie Zarina op de grond in de wei liggen, te midden een plas bloed. “Ik haalde de dierenarts er bij en die stelde vast dat Zarina en snijwonde had aan haar vagina”, zucht Martine. “Bovendien had ze zware inwendige wondes, wat er op wijst dat ze werd gepenetreerd met een groot rond voorwerp. Na een tijdje bezweek Zarina aan haar verwondingen. Dit is gewoon verschrikkelijk. Welke zieke geest doet nu zoiets?”

Vermoedelijk werd de merrie eerst verdoofd en vervolgens mishandeld. Het andere paard van Martine bleef gelukkig ongedeerd. De vrouw diende een klacht in bij de politie en die onderzoekt de zaak.

Het is trouwens niet de eerste keer dat er zich soortgelijke feiten voordoen in de regio. Het voorbije anderhalf jaar sloeg er ook al een paardenbeul toe in Massenhoven en Rijkevorsel. De modus operandi was gelijkaardig.