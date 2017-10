Paard via neusgaten doodgeschoten: "Dader moet een psychopaat zijn" Tom Kostermans

Een paard dat dinsdagavond werd doodgeschoten in Sint-Martens-Voeren is waarschijnlijk het werk van een gek. De merrie Amalia vertoonde enkel een uitschotwonde en daarom vermoedt eigenaar Joseph Hocks dat de dader met de geweerloop via een van de neusgaten het beest ombracht.

Samen met een veearts zaagde Hocks de schedel in vier en werd duidelijk dat de uitschotwonde zich 15 centimeter onder de ooginplanting situeerde, net onder het kaakbeen. Er is ook nog onderzoek gedaan met een metaaldetector en daarbij is geen enkel metaaldeeltje teruggevonden in de schedel. Er zijn geen uiterlijke kenmerken van een schotwonde en daarom wordt het profiel van de dader gelinkt aan dat van een psychopaat. De zoon van Joseph was op het moment van het voorval op de boerderij, enkele honderden meters verderop, en heeft naar eigen zeggen de kogel voorbij horen zoeven nadat het de schedel van Amalia had verlaten.



"Ik heb wel wat kennis van biologie en de autonomie van dieren en bij de schedeldissectie werd duidelijk dat het waarschijnlijk niet werd veroorzaakt door een verdwaalde kogel van een jager", vertelt eigenaar Hocks. "We vonden enkel een uitschotwonde, die trouwens werd veroorzaakt door munitie van een aanzienlijke grootte. Ik heb alle jagers uit de buurt gebeld en niemand was op het moment van het incident aan het jagen. De baan die de kogel heeft afgelegd associeer ik trouwens niet met jagers. Ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat het gaat om een maniak. Maar zeker zijn we nooit."

Rouwproces

Het rapport van de veearts werd aan de politie bezorgd. Rendac kwam het kadaver ophalen en vernietigde het. Clara, de moeder van Amalia, loopt nu nog heel alleen rond in de wei. "Ze reageert minder goed op externe signalen en ik vermoed dat ze gehoorschade of een gescheurd trommelvlies heeft opgelopen", vervolgt Hocks. "Clara was gekend en geliefd bij de vele wandelaars die het weiland passeren. Ik knok voor ieder beest en heb er tientallen mee helpen op de wereld zetten. Het doet pijn als je er dan op die manier één moet afstaan. Maar als landbouwer leer je daar mee omgaan en ons rouwproces verloopt anders dan bij de eigenaar van een schoothondje."

Joseph laat het andere paard voorlopig gewoon in de wei staan. "Het heeft geen zin om je verder te laten afschrikken door de daden van een gek", besluit hij.