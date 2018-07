Paard sterft door snijwonden in Hasselt BVDH

11 juli 2018

14u55 138 Dieren De politie Limburg Regio Hoofdstad voert momenteel een onderzoek naar de dood van een paard. Dat werd deze voormiddag aangetroffen met grote snijwonden. Een dierenarts kwam nog ter plaatse, maar het paard overleefde het niet.

Rond 10.15 uur werd het getroffen dier aangetroffen. Het paard bevond zich aan de Runkstersteenweg in Hasselt. “De ploeg kon vaststellen dat het dier verschillende grote snijwonden had. De verwondingen werden aangebracht door derden”, laat de politie verstaan. “Het is niet zo dat er lichaamsdelen waren afgesneden of dat er organen waren geraakt, het dier is wel degelijk gestorven aan een diepe snee”, verduidelijkt politiewoordvoerder Dorien Baens.

Het Parket Limburg werd ingelicht en ook het labo kwam ter plaatse. Momenteel wordt er gezocht naar de daders.