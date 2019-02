Paard sterft aan overdosis suiker nadat inbrekers het 20 kilo wortelen voeren kg

19 februari 2019

16u45

Bron: The Daily Mail, JustGiving 0 Dieren Een paard uit het Britse Leeds is na een wekenlange lijdensweg gestorven aan gezondheidsproblemen nadat het te veel wortelen at. Die wortelen kreeg het volgens haar eigenaar van enkele inbrekers die zo probeerden om het paard stil te houden.

De dieven sloegen toe in de nacht van 18 januari, vertelt Francesca Maples, de 23-jarige eigenaar van Kamara, het paard. De volgende dag vond ze haar paard ziek in haar stal, naast een lege zak die een dag eerder nog gevuld was met wortelen. Volgens Maples had het paard die allemaal naar binnen gespeeld.



“Omdat Kamara het leuk vond om tegen de deur te tikken wanneer er mensen zijn, vonden de inbrekers het dichtbijzijnde ding om haar stil te houden, wat jammer genoeg een zak met twintig kilogram wortelen was”, schrijft de eigenaar. De dieven hadden de zak in de stal van het paard gegooid, zodat het dier afgeleid was en zij de rest van hun klus konden afwerken. Ze slaagden erin om een “paar honderd kilo” voer te stelen en daarna te vluchten.

Overdosis

Voor Kamara bleek de inbraak uiteindelijk fataal te worden. Het paard had zoveel suiker binnengekregen dat haar maagslijmvlies deels weggebrand werd door een teveel aan zuur. Daardoor kon ze amper nog eten of drinken.



De weken erna zou het dier nog talloze bezoeken brengen aan de dierenarts voor bloedtransfusies, medicatie en pijnstillers, maar die bleken niet heel effectief. Omdat het paard niet genoeg voedingsstoffen binnen kreeg, werd het steeds zwakker, waardoor ze ook niet goed kon herstellen. “Het was een vicieuze cirkel”, aldus Maples.

Inslapen

Op 10 februari koos het baasje ervoor om het paard te laten inslapen. “De meest hartverscheurende beslissing van mijn leven tot nu toe, maar de juiste”, vindt Maples.



De twintiger startte een crowdfundingcampagne op om de dierenartskosten te dekken. Ze wilt 2.200 pond (2.500 euro) inzamelen. De dieven zijn overigens nog niet gevat.