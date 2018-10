Oververhitte hond bevrijd uit hete auto in Utrecht PK - MVDB

Bron: AD.nl 2 Dieren Ook in Nederland houdt de zonnnige nazomer aan met temperaturen van om en rond de 25 graden, nogal ongezien voor half oktober. Baasjes die hun hond achterlaten in een wagen, beseffen niet dat hun viervoeter nog steeds gevaar loopt. De politie in de stad Utrecht kon gisteren op het nippertje een hond redden uit een afgesloten, hete auto. De viervoeter was oververhit, maar heeft het overleefd.

Een politie-agent in vrije tijd zag aan de Laan van Maarschalkerweerd dat een hond zat opgesloten in een geparkeerde auto. Het beestje was duidelijk oververhit en omstanders maakte zich daarom zorgen om hem. Het raam in één van de achterportieren stond maar 2 centimeter open, waardoor er niet of nauwelijks frisse lucht de auto binnen kon stromen.

Blauwe tong

Gealarmeerde collega's van de agent zagen dat de hond ook al een blauwe tong begon te krijgen. 'Dit duidt bij honden op zuurstofgebrek en kan fatale gevolgen hebben', zo laat de politie weten. Om het dier te bevrijden moesten de agenten een ruit vernielen.

De hond is meegenomen door de dierenambulance en nagekeken door een dierenarts. Volgens de politie is het dier inmiddels weer 'in goede gezondheid'.

De eigenaar van de hond kreeg van de agenten 'een goed gesprek' op het bureau. Daarna kreeg hij zijn huisdier terug. Het baasje was volgens de politie 'erg ontdaan'. 'Hij besefte niet dat dit zo gevaarlijk kon zijn voor de hond en gaf aan van de situatie te hebben geleerd', zo meldt de politie op Facebook.