Overlast duiven indammen? "Geef ze de pil" Jolien Lelièvre

11 mei 2018

11u16

Bron: VTM NIEUWS 0 Dieren Een anticonceptiepil voor duiven. Dat moet de oplossing worden voor de overlast die de dieren bezorgen in steden en gemeenten. Door het medicijn te vermengen met hun eten, worden ze tijdelijk onvruchtbaar. Dat zegt de Raad voor Dierenwelzijn aan Het Nieuwsblad.

Duiven zorgen in heel wat steden en gemeenten voor overlast. Per jaar produceren ze zo’n twaalf kilo aan uitwerpselen, en daar zijn de meeste mensen niet blij mee. De Raad voor Dierenwelzijn stelt daarom voor om de duiven tijdelijk de pil te geven.

Die methode gebruiken ze al voor meeuwen aan de kust, want ook daar is de overlast groot. En ook in Tongeren wordt er gebruik gemaakt van de sanctie. Een automatische voedseldispenser verspreidt er dagelijks geprepareerde maïs. Gecombineerd met enkele andere maatregelen heeft de stad het aantal duiven met 28,4 procent kunnen terugdringen.

Niet schadelijk

Dat is geen slecht resultaat en het werd behaald "zonder dat de dieren moeten sterven", zegt Michel Vandenbosch van dierenrechterorganisatie GAIA, die ook in de Raad zetelt. "Het medicijn werkt ook alleen maar bij duiven. Het is dus niet schadelijk voor andere dieren."

Bij Natuurpunt zijn ze minder lovend. "Soms moet je de kraan eens dichtdraaien, in plaats van te blijven dweilen", zegt woordvoerder Hendrik Moeremans.