Oudste spin ter wereld (43) is niet meer Redactie

28 april 2018

13u08

Bron: NOS 5 Dieren In Australië is de oudste spin ter wereld overleden. 'Nummer 16' is 43 jaar oud geworden.

De valdeurspin werd in 1974 in het wild geboren en bracht het gros van haar 43 jaar durende leven door als studieobject. Barbara York Main, de wetenschapster die het onderzoek naar de spin begon is inmiddels 88, haar opvolgers reageren verslagen op de dood van 'Nummer 16'. "We hadden echt gehoopt dat ze 50 zou worden", klinkt het in Britse media.

De spin kon volgens de onderzoekers zo oud worden omdat ze bijna haar hele leven doorbracht in een goed beschermd holletje en amper energie verspilde. Met haar 43 jaar verbrak de valdeurspin het record van een tarantula uit Mexico, die 28 jaar oud werd.

Valdeurspinnen komen in alle werelddelen voor, zijn giftig, kunnen erg snel lopen en worden maximaal 4 centimeter lang. De spin dankt haar naam aan de manier waarop ze haar prooi verschalkt: ze graven zich in in een holletje dat ze afsluiten met spinrag. Wanneer er een prooi passeert, slaat de spin toe vanachter deze 'deur'. Vrouwelijke valdeurspinnen verlaten hun schuilplaats nauwelijks en worden daardoor zelden waargenomen.