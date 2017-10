Oudste schildpad ter wereld heeft per ongeluk al 26 jaar homorelatie EB

13u50

Bron: Daily Mail 5 ANP Jonathan de schildpad. Dieren Een dierenarts heeft bij toeval ontdekt dat Jonathan - met een leeftijd van 186 jaar 's werelds oudste schildpad - zonder het te beseffen al ruim 26 jaar een homoseksuele relatie heeft met een soortgenoot. Het op Sint-Helena levende dier kreeg in 1991 een vrouwelijke metgezel, omdat het begon te vereenzamen. Hij bouwde vervolgens een fysieke relatie op met Frederica, maar uit onderzoek blijkt dat zij een... Frederic is.

De gouverneur van Sint-Helena, een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan, zo'n 2000 kilometer ten westen van de Afrikaanse kust, kreeg Frederica in 1991 cadeau omdat Jonathan al een tijdje onrustig en prikkelbaar gedrag zou hebben vertoond. De enige oplossing voor de mentale problemen van de in 1831 geboren reuzenschildpad was Jonathan in contact te brengen met een vrouwtje. De toen 160 jaar oude Jonathan vrolijkte weer helemaal op en bleek op zijn oude dag nog best zin te hebben in gemeenschap. Volgens DailyMail hadden de schildpadden vrijwel elke zondag seks, maar nakomelingen bleven tot grote teleurstelling van de eilandbewoners uit.

Blind

Recent kreeg Frederica problemen met haar schild. Toen een dierenarts het letsel wilde herstellen kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw: 'ze' bleek geen vrouwtje maar een mannetje. Bekend is dat het geslacht van reuzenschildpadden zeer lastig is vast te stellen. Volgens de arts kan de misser Jonathan - die werd geboren op de Afrikaanse eilandengroep Seychellen en op 30-jarige leeftijd werd verhuisd naar Sint-Helena - niet worden aangerekend. Het dier heeft al tientallen jaren staar, waardoor het bijna blind is. Verder is zijn reukvermogen zo goed als weg. "Daardoor heeft Jonathan waarschijnlijk niks gemerkt. Of wel! In het laatste geval is hij dus homoseksueel en daarmee ook nog de oudste gay op aarde", aldus de dierenverzorger.

Nu duidelijk is dat het om twee mannetjes gaat, wordt het verliefde stel ongemoeid gelaten. De dieren worden dagelijks gevoerd met planten en vitamines. Hoe oud Frederic nu is, is onbekend. Jonathan is in elk geval het oudste nog levende landdier op aarde. Sint-Helena is niet alleen beroemd vanwege de reuzenschildpadden, maar ook omdat Napoleon Bonaparte (1769-1821) er in ballingschap de laatste dagen van zijn leven sleet. Tien jaar na zijn dood werd Jonathan geboren.

