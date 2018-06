Oudste 'pootafdrukken' gevonden in China mvdb

09 juni 2018

21u34

Bron: AFP-VRT-BBC 0 Dieren Paleontologen hebben in Zuid-China de oudste 'pootafdrukken' ter wereld gevonden. De afdrukken zijn vermoedelijk 546 miljoen jaar oud en stammen uit een periode waarin de vroegste meercelligen opdoken. Welk organisme de sporen naliet, is niet bekend.

Ze zijn vermoedelijk gemaakt door een lid van de Bilateria, dieren die bijna allemaal bilateraal (tweezijdig) symmetrisch zijn. Een kenmerk van de Bilateria is dat de aanhangels die ze hebben in paren voorkomen.

Bij de Chinese vondst gaat het dan om een paar poten die het lichaam van het dier boven het sediment hielden waarover het zich voortbewoog, luidt in het Chinees-Amerikaanse onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances .

De afdrukken zijn gevonden in het gebied van de Jangtsekiang-rivier in Zuid-China. "Eerder geïdentificeerde voetafdrukken zijn tussen de 540 en 530 miljoen jaar oud. De nieuwe fossielen zijn waarschijnlijk tot 10 miljoen jaar ouder", verklaarde coauteur Zhe Chen aan persagentschap AFP.

Ten minste drie levende groepen dieren hebben aanhangsels in paren en komen dus in aanmerking: geleedpotigen, ringwormen of viervoeters. Tot de geleedpotigen behoren spinachten en kreeften. Tot de ringwormen behoren alle regenwormen en bloedzuigers. Alle zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën zijn onderdeel van de viervoeters.