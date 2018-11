Orkafamilie met kleintje gespot voor kust Californië Redactie

15 november 2018

15u44

Bron: KameraOne 0

In de baai van Monterey, in Californië, is een familie orka’s gespot. In de lente- en herfstmaanden komen orka’s vaak voor in de baai, omdat ze er tijdens hun migratie komen eten. Ze jagen er graag op kleintjes van de grijze walvis, die ook veel voorkomt in Monterey Bay.

Bekijk ook: