Orka’s ramden zeilboten aan Spaanse en Portugese kust uit frustratie over mishandeling en territoriumverlies

Bron: AD 1 Dieren Wetenschappers zijn er nog niet over uit waarom een groep orka’s eerder deze maand Wetenschappers zijn er nog niet over uit waarom een groep orka’s eerder deze maand zeilboten aanviel in de Straat van Gibraltar. Maar inmiddels ontbreekt het niet aan mogelijke verklaringen voor het opmerkelijke gedrag.

Tussen eind juli en begin september blijken orka’s verschillende keren (zeil)boten te hebben aangevallen. Daarbij werd flink wat schade aangericht. Wetenschappers hebben dat gedrag aan de hand van getuigenverklaringen en videofilmpjes achteraf moeten interpreteren omdat ze het niet zelf konden observeren. Volgens de Amerikaanse expert Lori Marino, neurowetenschapper en voorzitter van het Whale Sanctuary Project is er geen twijfel over de vraag of orka’s in staat zijn tot een opzettelijke gecoördineerde aanval. Ze hebben er de intelligentie voor. En als ze het doen is de meest waarschijnlijke reden dat ze een territorium verdedigen of dat het om voedsel gaat, denkt Marino.

Gestrest

De groep orka’s die voor de Spaanse en Portugese kust zwemt heeft volgens onderzoekers genoeg reden gestrest te zijn. Zo zouden er de laatste jaren verschillende kalfjes zijn gestorven, dieren gewond zijn geraakt door scheepsschroeven of door lijnvissers met wie ze rond deze tijd van het jaar wedijveren om de blauwvintonijn die daar passeert.



Ook kan er een corona-effect in het spel zijn. Dat laatste klinkt misschien verrassend, maar de Spaanse walviskenner Ezequiel Andréu Cazalla lichtte dat toe in de Britse krant The Observer: “Geen grote visvangst, geen walvisspotters, geen zeilboten, geen snelle ferryboten, minder vrachtschepen. Het was even rustig op zee.” Die rust zijn de orka’s dus kwijt en dat terwijl de blauwvintonijn steeds zeldzamer wordt in dit vervuilde en druk bevaren water. De orka’s voelen zich weer opgejaagd door vrachtschepen, walvisspotters én vissers.



Vooral met die laatsten botert het niet. Jörn Selling, zeebioloog van de Spaanse stichting Firmm die onderzoek doet en observatietochten organiseert in de Staat van Gibraltar, meent dat orka’s te lijden hebben onder agressieve vissers. Er zijn verhalen dat de dieren stroomstoten krijgen met elektrische priemen en dat rugvinnen zijn doorgesneden om ze te verjagen van de tonijn. De orka’s weten inmiddels hoe ze die van de lijnen van de vissers moeten halen. De vissers halen vaak alleen de kop van de tonijn op, de rest is al opgepeuzeld door de orka’s. Volgens Selling trekken sommige vissers zich weinig aan van de beschermde status van de dieren. De orka’s zouden boos zijn om de mishandeling en hun frustratie uitwerken op boten.

Spelen

Onderzoekster Rocío Espada van de universiteit van Sevilla volgt de migrerende orkapopulatie in de Straat van Gibraltar al jaren. Soms bijten ze wel in het roer om te spelen, maar nooit met zoveel kracht dat ze het roer breken. Als ze de boot rammen, is dat een teken van stress, zegt ook zij.

Walvisexpert Cazalla heeft de frustratie van orka’s eerder geobserveerd in de Stille Oceaan bij Canada waar ze op de chinookzalm jagen, de grootste zalm in zijn soort. Maar door overbevissing is deze ook hier schaarser geworden. “Ik heb de orka’s zien kijken naar de boten die de vissen binnenhalen. Ik denk dat ze weten dat de mens op de een of andere manier te maken heeft met de voedselschaarste en ik denk dat ze weten dat die schaarste hun jongen het leven kost.”

Inmiddels hebben natuurbeschermers het Spaanse Milieuagentschap voorgesteld een vaarbeperking in te stellen in het gebied waar de orka’s nu hun voedsel zoeken. Storende onderwatergeluiden zouden tot een minimum moeten worden beperkt.