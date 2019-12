Orka’s leggen reis van meer dan 5.200 kilometer af van IJsland naar Italië ttr

Bron: The Telegraph, Reuters 1 Dieren Een visser heeft vier orka’s gespot voor de haven van Genua in Italië. De dieren legden van IJsland een tocht van meer dan 5.200 kilometer af. Volgens de organisatie Orca Guardians Iceland gaat het om “een erg opmerkelijke reis”. De afgelegde weg van de orka’s is een van de langste migratieroutes ooit ondernomen, klinkt het.

“Dit is voor zover bekend de eerste migratie van orka’s tussen IJsland en Italië”, verduidelijken de onderzoekers van de organisatie. De groep orka’s werd voor het eerst gezien in juni 2014 voor de kustlijn van IJsland. Nu, vijf jaar later, zijn ze begin deze maand gespot voor de haven van Genua.

De onderzoekers konden de groep walvissen identificeren aan de hand van foto’s van hun vinnen. “Het gebeurt wel vaker dat een groep orka’s naar de Straat van Gibraltar zwemt om te jagen, maar het is opmerkelijk dat de dieren in de Middellandse Zee blijven hangen”, stellen wetenschappers.



De IJslandse dierenorganisatie meldt dat één jonge orka intussen is gestorven voor de kust van Genua. Volgens biologen hield de moeder het overleden dier een aantal dagen in haar bek, alsof ze haar jong opnieuw tot leven probeerde te wekken.

Clara Monaco, een Italiaanse zeebioloog, zei dat ze nog nooit orka’s voor het eiland had gezien. “We vragen iedereen die ze op zee ziet om zijn/haar waarnemingen aan de maritieme autoriteiten door te geven”, vertelde ze aan de krant La Repubblica.