Orka’s en witte dolfijnen worden dan toch bevrijd uit Russische ‘walvisgevangenis’ kg

08 april 2019

13u47

Bron: Reuters 1 Dieren Een honderdtal orka’s en witte dolfijnen zullen dan toch bevrijd worden uit de ‘walvisgevangenis’ in de Russische havenstad Nachodka waar ze tot nu toe al maandenlang in erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Een groep van internationale en Russische wetenschappers heeft een akkoord omtrent de vrijlating kunnen sluiten met de lokale autoriteiten.

In de ‘walvisgevangenis’ zitten een tiental orka’s en 87 witte dolfijnen opgesloten, volgens persbureau Tass. Ze verblijven er in krappe bassins en zouden bestemd zijn voor de illegale markt in China, waar ze bijvoorbeeld in acquaria belanden.



Het complex werd eind vorig jaar al ontdekt, waarop het Kremlin het bevel gaf om de dieren te bevrijden. Maar ondanks de aanzwellende kritiek werden geen concrete stappen ondernomen om de gevangenis op te doeken. Vorige maand trokken Russische biologen en dierenartsen nog aan de alarmbel: de toestand van de orka’s en beloega’s ging zienderogen achteruit. Enkele dieren bleken ook ‘verdwenen’ te zijn.

Akkoord

Nu lijkt er toch schot in de zaak te komen. Een overeenkomst over de vrijlating van de orka’s en witte dolfijnen werd vandaag getekend door een groep internationale en Russische wetenschappers enerzijds en de lokale autoriteiten anderzijds. Ook bekend Frans oceanograaf Jean-Michel Cousteau, zoon van legendarische avonturier Jacques Cousteau, werkte mee aan het akkoord.



“Een officiële beslissing is genomen om alle dieren vrij te laten in het wild”, vertelt Oleg Kozhemyako, de gouverneur van de provincie, volgens Tass. De dieren zullen in fases worden vrijgelaten. “Wetenschappers van het team van Cousteau en Russische wetenschappers zullen beslissen wanneer welke dieren worden vrijgelaten.”



Volgens de overeenkomst wordt een rehabilitatiecentrum opgezet waar de dieren terug kunnen wennen aan de wereld buiten hun kooi. Eventuele zieke dieren zullen er worden verzorgd voor ze worden vrijgelaten.

Bekijk ook: