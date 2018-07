Opvallend veel wespen deze zomer, brandweer in Oost-Vlaanderen krijgt in één dag 150 oproepen binnen HA

18 juli 2018

13u12

Bron: Belga, VRT, De Volkskrant, eigen berichtgeving 0 Dieren Wespenbestrijders hebben het na een paar relatief rustige jaren momenteel erg druk. Uit een rondgang van Nature Today blijkt dat het aantal wespennesten flink hoger ligt in vergelijking met vorig jaar en 2016. Een brandweerkorps in Oost-Vlaanderen kreeg gisteren in één dag liefst 150 oproepen binnen voor het verdelgen van wespen.

Wespen mogen dan als hinderlijk worden ervaren, voor mensen zijn ze niettemin erg nuttig. Een wespennest met zo'n 5.000 werksters kan per dag 100.000 steek- en langpootmuggen, vliegen en zelfs hommels vangen die ze aan hun larven voeren.



Door de kou in februari, maart en begin april kwamen de meeste koninginnen dit jaar pas vanaf half april tevoorschijn uit hun winterslaap, toen het in een klap ineens zonnig en droog werd. "Er zijn dan bijvoorbeeld heel veel rupsen en dat eten de wespen graag. En hoe meer voedsel, hoe meer wespen er zijn", zegt Natuurpunt aan de VRT. Wanneer er al eens een bui viel, gebeurde dat 's avonds, wanneer de wespen opnieuw veilig in hun nest zaten.



De overlast van wespen ontstaat meestal eind juli, als de nesten klaar zijn en de werksters op zoek gaan naar voedsel.

Ook bij de brandweer lopen er dit jaar opvallend veel oproepen voor wespen binnen. De brandweerkorpsen van de Zone-Oost (Dendermonde, Berlare, Lebbeke, Buggenhout, Zele, Hamme en Lokeren) ontvingen gisteren alleen al 150 oproepen voor het verdelgen van de diertjes.

Natuurpunt meldt nog dat wespen zelden uit zichzelf zullen steken. "Pas wanneer je erop klopt of erop gaat zitten, zullen ze aanvallen", zegt Joris Gansemans. "Ook als er een nest in de buurt is, zullen ze sneller steken, omdat ze ervan uitgaan dat ze zullen aangevallen worden."