Opvallend: achtergelaten ‘eenhoornpuppy’ heeft staartje op voorhoofd ttr

14 november 2019

11u13

Bron: Washington Post 110 Dieren Narwhal, een puppy van amper tien weken oud, heeft al heel wat harten veroverd sinds een dierenopvangcentrum in de Amerikaanse staat Missouri een foto van het diertje postte op sociale media. De reden? De pup heeft een merkwaardig uitsteeksel op zijn voorhoofd, waardoor het lijkt alsof hij een extra staart heeft.

Het dierenopvangcentrum Mac’s Mission trof het diertje afgelopen zaterdag aan in de vrieskou. De verzorgers fronsten hun wenkbrauwen toen ze het uitsteeksel op zijn voorhoofd zagen. Na een reeks onderzoeken stelden dierenartsen vast dat er voorlopig geen enkele medische reden is om het extra staartje te verwijderen. De bijzondere puppy kreeg de naam Narwhal, een tandwalvis die wordt gekenmerkt door een lange slagtand.

Afgelopen weekend hing het leven van de toen zwaar onderkoelde puppy nog aan een zijden draadje, maar intussen snuffelt het diertje alweer vrolijk rond. “We hebben hem onderzocht en hij lijkt volkomen gezond. Zoals veel puppy’s heeft hij last van wormpjes, waarvoor hij medicijnen heeft gekregen”, melden de verzorgers van Mac Rescue. Het is niet duidelijk wat er precies met Narwhal is gebeurd voordat de medewerkers van Mac Rescue hem hebben gevonden.

Nadat het opvangcentrum een foto van Narwhal op sociale media deelde, stroomden de aanvragen om hem te adopteren binnen. De verzorgers beslisten echter om voorlopig zelf voor de pup te zorgen. Ze willen afwachten of het uitsteeksel op Narwhals voorhoofd nog groeit of voor problemen zorgt. “Hij kan er alleszins niet mee kwispelen”, klinkt het.