Opnieuw zorgen om olifanten in Planckendael: "Moeder Phyo Phyo ziek en te weinig moedermelk voor zoontje Tarzen" kv

04 juni 2018

17u04

Bron: Planckendael 1 Dieren Amper een week na de plotse dood van het tweejarige olifantje Qiyo, maken de dierenverzorgers in Planckendael zich opnieuw zorgen om twee bewoners van de olifantentempel. Phyo Phyo (36) kampt met nierproblemen en dat heeft ook zijn weerslag op haar jongste zoontje Tarzen. Dat deelt de dierentuin zelf mee via Facebook.

Phyo Phyo (36) is de mama van Kay-Mook, May Tagu, de recent overleden Qiyo en Tarzen. De olifant is al geruime tijd erg mager. Ze wordt dagelijks apart gezet zodat ze meer kan eten, maar ondanks de extra voeding en goede medische zorgen, komt ze voorlopig niet bij.

Anderhalve maand geleden beviel ze van haar jongste telg Tarzen, maar ook het babyolifantje bezorgt de verzorgers kopzorgen. Aangzien Phyo Phyo te mager is, krijgt Tarzen te weinig moedermelk binnen. Daarom krijgt hij meermaal per dag een papfles met olifantenmelk.

De dierenarts en de verzorgers van Planckendael houden de toestand van Phyo Phyo en Tarzen nauwlettend in de gaten.