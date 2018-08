Opnieuw wolf actief in Vlaanderen: negen schapen gedood bij verschillende aanvallen KVE

13 augustus 2018

11u46

Bron: Belga, VRT NWS 0 Dieren Voor het eerst sinds maanden zijn er opnieuw schapen gedood door een wolf. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos vandaag. Het staat zo goed als vast dat een wolf actief is, maar het is niet duidelijk of het om wolvin Naya gaat.

In de buurt van twee Limburgse natuurgebieden - Bosland en het militair domein Kamp van Beverlo - zijn sinds vorige week negen schapen gedood.

Vermoedelijk werden ze door een wolf gedood. "Zo goed als zeker is dit door een wolf gebeurd. Honderd procent zeker zijn we pas na de resultaten van de DNA-stalen", aldus Marie-Laure Vanwanseele.

Alle betrokkenen in de buurt zijn vandaag geïnformeerd, zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Schade die de wolf veroorzaakt, wordt terugbetaald. Dit is zo bepaald in het Wolvenplan van de Vlaamse regering, zo meldt VRT NWS.