Opnieuw twee walvissen aangespoeld in Alaska kg

09 juni 2019

17u15

Bron: CNN, ANP 0 Dieren Er zijn opnieuw twee grijze walvissen aangespoeld aan de kust van Alaska. Eerder dit jaar spoelde al vijf andere walvissen aan in de staat. Aan de hele westkust klokt het totaal af op 75.

Eén van de twee aangespoelde walvissen werd woensdag gevonden nabij het eiland Kodiak en leek aangevallen te zijn door een roofdier. De andere walvis werd op vrijdag gevonden bij de stad Anchorage.



Dat er alweer twee walvissen werden aangetroffen, duidt op een onrustwekkende trend. Volgens de oceaan- en klimaatautoriteit NOAA zijn er in Californië, Oregon, Washington en Alaska al 75 grijze walvissen aangespoeld. Dit is het hoogste aantal sinds het jaar 2000, toen een even grote sterfte van de dieren werd waargenomen.



De oorzaken van deze “ongewone sterfte” dit jaar moeten worden onderzocht, aldus de wetenschappers. Mogelijke doodsoorzaken zijn ondervoeding en botsingen met schepen.