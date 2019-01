Opnieuw stappen bezoekers uit in verblijf jachtluipaarden: Beekse Bergen neemt geen extra maatregelen bvb

04 januari 2019

10u20

Bron: ANP 0 Dieren Het Nederlandse safaripark Beekse Bergen is niet van plan extra maatregelen te nemen, nu voor de tweede keer in een jaar tijd bezoekers zijn uitgestapt in het verblijf van de jachtluipaarden. Dat meldt een woordvoerder van exploitant Libéma.

Gistermiddag stapte een man met een kind uit een Duitse auto in het gebied van de jachtluipaarden. Een opzichter in een bus, die het zag gebeuren, waarschuwde ze, waarna de twee weer in de auto stapten.

In mei was veel te doen rond een YouTube-video waarin te zien was dat vijf inzittenden van een auto met Frans nummerplaat, onder wie een kind, in het jachtluipaardenverblijf uitstapten en er rondliepen. Ze werden beslopen door jachtluipaarden. Ze kregen het net op tijd door en stapten weer in.

Instructies

“Het heeft kort geduurd en was meteen onder controle. Hiermee is de kous voor ons af”, aldus de woordvoerder over het voorval van gisteren.

Op meerdere momenten in allerlei talen worden de instructies van het park gecommuniceerd, vertelt ze. “Dit is natuurlijk heel vervelend, maar het ziet er niet naar uit dat we onze instructies anders moeten doen. Een miljoen gasten bezoeken ons park jaarlijks. Op een paar uitzonderingen na worden die instructies goed opgevolgd.”