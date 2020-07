Opnieuw potvis gered uit vissersnet mvdb

20 juli 2020

10u46 0 Dieren Een potvis is in de omgeving van de Eolische Eilanden in Italië uit een vissersnet bevrijd. Duikers van de kustwacht konden zondag het net lossnijden waarin de kolos verstrikt zat.

De potvis was een dag eerder vast geraakt in het net, wat opvarenden van een boot hadden gezien. De reddingsoperatie ’s anderendaags verliep moeilijk. De gevangen walvis draaide onrustig om zich heen, waardoor de duikers secuur te werk moesten gaan. Het dier kon nadien veilig wegzwemmen. De kustwacht verspreidde enkele foto’s van de operatie.

Het net bleek te zijn gebruikt bij illegale visserij en is in beslag genomen. De kustwacht bevrijdde drie weken geleden ook al een potvis uit een visnet bij het eiland Salina, eveneens in de Tyrreense Zee. De Italiaanse autoriteiten hebben sinds dit jaar al meer dan honderd kilometer aan illegale vissersnetten in beslag genomen.