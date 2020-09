Opnieuw paarden verminkt in Frankrijk jv

07 september 2020

12u24

Bron: AFP, Le Figaro 12 Dieren Opnieuw zijn er paarden verminkt in Frankrijk, het recentste geval vond plaats in het oostelijke departement Côte-d’Or rond Dijon. Bij onze zuiderburen woedt een vreselijke golf van paardenmishandeling. Sinds februari zijn er meer dan dertig paarden en pony’s verminkt en/of gedood. De politie was zondag op zoek naar twee verdachten.

De paardeneigenaar uit Losne in het departement Côte-d’Or - op 40 km van zowel Beaune als Dijon - had zondagochtend rond twee uur lichten gezien op zijn weiland en verwittigde de politie. Die rukte massaal uit met veertig agenten, speurhonden en een helikopter. In de namiddag was de politie nog altijd op zoek naar twee verdachten, die een paard op het domein zouden hebben toegetakeld in de flank. Volgens de dierenarts waren de verwondingen niet te erg.

Zaterdagavond was 400 km verderop, in Riom-ès-Montagnes, ook al een merrie zwaar verminkt en dood teruggevonden. Volgens het parket van Aurillac was de merrie van haar ingewanden ontdaan en waren één van haar oren en haar spenen afgesneden. Het parket onderzoekt nog of de verminkingen werden aangebracht voor of na het overlijden van het dier.

Nog vroeger zaterdag werden twee merries mishandeld in Val-d’Oise bij Parijs. Het ene paard kreeg een snijwonde in de vulva, het andere een snee van dertig centimeter in de flank. Beide merries bleven in leven.

Het onderwerp ligt gevoelig in Frankrijk, zeker omdat er verminkingen van paardachtigen al sinds februari frequent voorkomen in heel het land. De overheid riep eigenaars al op om het recht niet zelf in handen te nemen en de politie te bellen. Een twintigtal departementen werd al getroffen. Recent nog op 30 augustus in Bonnefamille in het departement Isère, waar een pony enkele snijwonden te verwerken kreeg: één van 20 centimeter onder het linkeroor en twee in het achterste.

Wat het motief van de daders betreft, sluiten de Franse speurders niets uit. Het kan volgens hen gaan om een challenge op internet, om ziekelijke daden van een sekte, om copycats, om paardenhaat, om satanische rituelen of om nog iets anders.



