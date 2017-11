Opnieuw nest Aziatische hoornaars ontdekt in buurt van Poperinge Opmars van grote wespen lijkt niet meer te stoppen HR

11u05

Vandaag is in de buurt van Poperinge, net over de Franse grens, opnieuw een nest van de Aziatische hoornaar ontdekt. Deze keer met een omvang van 60 op 90 centimeter. Het nest ligt op slechts op enkele kilometers afstand van de vorige vindplaats in Poperinge, waar gisteren een nest onschadelijk werd gemaakt.

Het heeft er dus alle schijn van dat de Aziatische hoornaar - groot uitgevallen wespen die verlekkerd zijn op honingbijen en in een mum van tijd ravages kunnen aanrichten bij imkers - zich definitief in ons land gevestigd hebben.

Gisteren werd voor het eerst een heel nest van de dieren onschadelijk gemaakt in Poperinge. Dit bevond zich in een berging achter een woning. Maar hoewel het nest helemaal verdelgd is en de toekomstige koninginnen dus dood zijn, is de verspreiding van de Aziatische hoornaar onvermijdelijk, volgens experts.

De wesp kwam vroeger alleen maar voor in China maar werd per ongeluk naar Europa gebracht in een transport van aarden potten, dat in het Franse Bordeaux aan land kwam. Voor de mens zijn ze niet gevaarlijker dan traditionele wespen, hoewel een steek heel veel pijn kan doen.