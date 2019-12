Opnieuw koala gestorven in Pairi Daiza: nog maar één dier over KVDS

20 december 2019

12u09

Bron: Eigen Berichtgeving 316 Dieren Pairi Daiza heeft voor de vierde keer in twee jaar tijd afscheid moeten nemen van een koala. Coco stierf eind vorige maand aan chronische longfibrose, waardoor het dier niet genoeg zuurstof meer kon opnemen. Dat bevestigt het park aan onze redactie.

Het zit in het dierenpark uit Brugelette niet mee als het om zijn koala’s gaat. In de zomer van vorig jaar stierven in drie weken tijd twee van de dieren: Zelda en Carina. In oktober dit jaar volgde Lulu en een maand later moesten de verzorgers ook afscheid nemen van Coco (7).

Ziekte

De oorzaak was elke keer te wijten aan ziekte, zo vertelt dierenarts Tim Bouts van Pairi Daiza. “In het eerste geval ging het om een acuut gastro-intestinaal probleem, in de twee volgende gevallen om het gevreesde koala retrovirus (KoRV). Elke koala is drager van dat virus, maar het komt niet noodzakelijk tot uiting. Soms wel en dan is er niets aan te doen. Dan sta je machteloos.”





Het virus kan hele populaties koala’s decimeren, ook in het wild. In Australische sanctuaria kan het tot 80 procent van de kolonies uitroeien. Het is daarmee een van de hoofdoorzaken dat de dieren verdwijnen, samen met de vreselijke bosbranden van de laatste jaren.

Aanvankelijk werd ook in de richting van dat retrovirus gedacht bij het overlijden van Coco, maar volgens dokter Bouts is het onwaarschijnlijk dat het heeft gespeeld. “Uit de autopsie van Coco is gebleken dat ze stierf aan chronische longfibrose. We vermoeden dat die aandoening veroorzaakt werd door een chronisch hartprobleem. We kunnen niet uitsluiten dat het retrovirus er iets mee te maken had, maar we achten de kans klein.”

Er is nu nog één koala over in Pairi Daiza: Buddy (6). “Hij loopt geen extra gevaar door het overlijden van zijn soortgenoten”, verzekert woordvoerder Mathieu Goedefroy. “Koala’s zijn solitaire dieren, ze leven apart, dus hij zal zich ook niet eenzaam voelen, alleen in zijn verblijf. Maar we willen hoe dan ook zo snel mogelijk twee nieuwe koala’s verwelkomen in ons park.”

Beschermen

Daarvoor rekent Pairi Daiza op zijn Australische partnerorganisaties, die zich bezighouden met het beschermen van koala’s: het Lone Pine Koala Sanctuary in Brisbane en het Australian Reptile Park in Somersby. “Wij financieren enkele van hun conservatieprojecten en kunnen in ruil koala’s krijgen voor ons park. Dat past mooi in hun voortplantingsproject en de dieren zijn voor ons meteen perfecte ambassadeurs voor de problematiek waarmee de koala’s vandaag te maken hebben.”