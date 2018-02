Opnieuw doodt leeuw toeriste (22) in Zuid-Afrika FT

27 februari 2018

18u29

Bron: Belga 3 Dieren Het is al het zoveelste ongeval in korte tijd: opnieuw is een toerist gedood door een leeuw. De jonge vrouw van 22 stierf vandaag in een reservaat in de buurt van Pretoria, Zuid-Afrika.

Het slachtoffer werd deze ochtend in een lodge nabij het Dinokeng-natuurreservaat aangevallen door een leeuwin. Ze liep zware verwondingen op. "Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was het al te laat", vertelde een woordvoerder van de politie aan een lokale krant. De jonge vrouw kwam niet meer bij en stierf ter plekke. Welke nationaliteit ze heeft, is vooralsnog niet bekend. De politie heeft intussen een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeluk.

Eerder deze maand verslonden leeuwen een man die op strooptocht was in een privéreservaat nabij het beroemde Kruger National Park. De stroper schreeuwde nog om hulp, maar maakte geen schijn van kans. De leeuwen aten hem helemaal op, enkel zijn hoofd bleef achter.

Eind januari stierf nog een 75-jarige man in Leeuwenbosch Lodge, een reservaat waar de dieren in gevangenschap worden gehouden om ze makkelijk te kunnen jagen. De jager uit Kroatië had pas een leeuw gedood en een tweede in zijn vizier, toen hij zelf een kogel door het hoofd kreeg.

Leeuwen doden ongeveer 250 mensen in Afrika. Een leeuw haalt gemakkelijk snelheden van 80 kilometer per uur. Er zouden nog maar 20.000 wilde leeuwen overblijven in Afrika, want er wordt grof geld voor betaald.