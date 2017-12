Opnieuw dode walvis aangespoeld in Zeeland kv

21u47

Bron: ANP, AD.nl 6 Zeezoogdieren.org De walvis spoelde aan in Neeltje Jans en verkeert in verregaande staat van ontbinding.

In de Nederlandse provincie Zeeland is opnieuw een dode walvis aangespoeld. Het gaat om een kadaver in gevorderde staat van ontbinding. De walvis is vanmiddag gevonden op Neeltje Jans.

De walvis werd vanmiddag ontdekt in het water van de haven. Met een bootje is hij naar de kant geduwd en vastgelegd, om ervoor te zorgen dat hij de Oosterschelde niet indrijft. Morgen zal hij geborgen worden, stelt de woordvoerder van Reddingsteam Zeedieren.

Op 1 december spoelde er een 13,5 meter lange potvis aan op het strand in Domburg. Die walvis was zo goed als helemaal intact. Het dier is waarschijnlijk overleden aan een darminfectie en werd overgebracht naar museum Naturalis in Leiden.

