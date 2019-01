Opnieuw dode orka in SeaWorld kv

29 januari 2019

Bron: Orlando Sentinel, BBC, USA Today 14 Dieren SeaWorld in Orlando, Florida verliest opnieuw een orka. Kayla overleed maandag nadat ze plots ziek was geworden. Ze was amper 30 jaar oud. Dat deelt het pretpark mee in een verklaring. Sinds begin 2017 stierven al vier orka’s in de SeaWorld-parken.

Volgens SeaWorld werd zaterdag plots duidelijk dat Kayla zich onwel voelde. Dierenartsen probeerden haar nog te behandelen, maar haar toestand ging snel achteruit. Maandag stierf ze in het bijzijn van verzorgers en dierenartsen. “Kayla’s verzorgers hadden een speciale band met haar en zijn diep bedroefd over haar dood”, aldus het pretpark. De exacte doodsoorzaak is onduidelijk. Het zal verscheidene weken duren vooraleer een autopsie antwoorden brengt.

In het park blijven nu nog vijf orka’s over. “Het is mogelijk dat de andere orka’s op sociaal vlak getroffen zullen worden door haar overlijden en de orkagedragstherapeuten zullen de andere orka’s nauw opvolgen. We verwachten echter geen gezondheidsproblemen bij de andere orka’s”, zegt SeaWorld.



Hele leven in gevangenschap

Kayla werd in 1988 geboren in gevangenschap in San Antonio. Drie jaar later werd ze overgebracht naar SeaWorld Ohio, dat ondertussen de deuren sloot. Ze keerde uiteindelijk terug naar San Antonio, waar ze in 2005 beviel van kalfje Halyn. Kayla stootte haar kalfje echter af en verhuisde in 2006 naar Orlando. Halyn stierf in 2008 op tweejarige leeftijd.

Een 30-jarige orka is “in de bloei van haar leven” zegt Naomi Rose, mariene biologe aan het Animal Welfare Institute in Washington, DC. Orka’s worden gemiddeld 50 jaar oud, maar kunnen in het wild 80 tot 90 jaar oud worden. “Sterven op 30 is niet normaal. Dat is letterlijk hetzelfde als een 30-jarige vrouw”, aldus Rose.

Kritiek op SeaWorld

SeaWorld kwam in 2013 erg onder vuur te liggen door de documentaire Blackfish over orka Tilikum, een orka die in gevangenschap leefde in het park en verantwoordelijk was voor de dood van drie mensen. De documentaire bracht de dramatische gevolgen van het leven in gevangenschap voor orka’s onder de aandacht.

In 2016 maakte SeaWorld onder druk van dierenrechtenorganisaties en de publieke opinie bekend dat het zou stoppen met het kweken van orka’s in gevangenschap en dat het de orkashows stilaan zo afbouwen. Sinds het overlijden van Kayla blijven er in totaal nog 20 orka’s over in de drie parken van Sea World in Orlando, San Antonio en San Diego.

Herdenkingsdienst

Dierenrechtenorganisatie PETA organiseert deze week twee herdenkingsdiensten voor Kayla. “Alhoewel we weten dat het te laat is om haar te helpen, is het nog niet te laat om aandacht te vragen voor de andere orkagevangenen van SeaWorld, die zo snel mogelijk in zeereservaten moeten uitgezet worden”, luidt het.

