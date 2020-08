Opnieuw berggorilla geboren in Virunga kv

24 augustus 2020

02u23

Bron: Belga 0 Dieren In het Nationaal park van Virunga, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is zaterdag een gorilla geboren. Dat heeft het Congolees Instituut voor Natuurbeheer bekendgemaakt.

Het is al de tiende berggorilla die dit jaar wordt geboren in het park. Het dier kreeg van parkwachten de naam Safi mee. Het Congolees natuurinstituut is optimistisch over het voortbestaan van de soort.

Er leven meer dan 800 van deze dieren in de regio, die wordt geteisterd door gewapende conflicten en stroperij.



Nationaal park Virunga bestaat al sinds 1925 en is een toevluchtsoord voor de berggorilla. Het park - aan de grens met Rwanda en Oeganda - is 7.800 vierkante kilometer groot.